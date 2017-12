D-day voor overname Anderlecht: Raad van Bestuur beslist om 12u30 op geheime locatie



Bron: Eigen berichtgeving 35 Benoit De Freine Paul Gheysens en zijn vrouw Ria. Anderlecht Deze middag om 12.30 uur blazen de hoofdaandeelhouders van RSC Anderlecht verzamelen voor misschien wel de belangrijkste Raad van Bestuur in de geschiedenis van club. Op die bijeenkomst wordt immers beslist wie de club in handen krijgt.

Er liggen drie mogelijke scenario’s op tafel. Eén: RSCA wordt overgenomen en komt in handen van een nieuwe eigenaar. Twee: er is geen toereikend bod waardoor de club in handen blijft van de huidige bestuurders. Drie: er wordt een bod uitgebracht dat nog niet voldoet aan de voorwaarden maar er is ruimte om verder te onderhandelingen.

Toch gaat iedereen uit van scenario één. Omdat de top van Anderlecht geen pottenkijkers wil, vindt de Raad van Bestuur plaats op een geheime locatie. Verwacht wordt dat Anderlecht het nieuws later op de dag bekend maakt in een filmpje op de website en op sociale media. Donderdag zou dan een persconferentie volgen.

Ultiem aanbod Gheysens

Gisteren verstreek voor de kandidaat-overnemers van Anderlecht de deadline voor het indienen van de offertes. Paul Gheysens verraste nog met een ultiem bod. Johan Beerlandt wil vooral dat de club niet in handen van geldwolven valt. Vandaag wil de raad van bestuur de knoop doorhakken.

De deadline voor de offertes werd vastgesteld om twee redenen: ten eerste werden de zelfverklaarde kandidaten op die manier gedwongen hun interesse concreet te maken, ten tweede willen de huidige aandeelhouders om fiscale redenen een beslissing nemen voor het einde van dit jaar. Op 1 januari treedt de nieuwe wet op de meerwaarde op aandelen in voege.

Wie de nieuwe sterke man op Anderlecht wordt, zal vandaag pas blijken wanneer de raad van bestuur zich over de ingediende offertes buigt. Zeker is dat het de Oezbeek Oesmanov, aandeelhouder bij Arsenal, niét wordt. Een maand geleden leek zijn kandidatuur nog de voorkeur te genieten binnen de club, maar uiteindelijk heeft hij afgehaakt en heeft hij geen offerte ingediend.

Ook Wouter Vandenhaute speelt niet langer een rol in het dossier. Vandenhaute was samen met Paul Gheysens gesprekken met Anderlecht gestart over een gezamenlijke overname van de club. Een verschil in visie zorgde er evenwel voor dat Gheysens gisteren alleen, zonder Vandenhaute, een bod heeft ingediend. Naar verluidt zou Gheysens, in zijn definitieve bod, zijn oorspronkelijke intenties hebben bijgestuurd. Niet alleen zou hij op financieel vlak een verbeterd bod hebben gedaan, hij zou ook niet langer vasthouden aan de bouw van het Eurostadion op Parking C van de Heizel waar Anderlecht de voornaamste huurder van moest worden. Gheysens zou nu plannen hebben voor de bouw van een nieuw Anderlechtstadion in Neerpede. Hiermee probeert hij de club te overtuigen voor hem te kiezen.

Een naam die we ook mogen schrappen als de nieuwe sterke man van Anderlecht, is deze van Johan Beerlandt van Besix. "Ik ben daar te oud voor en ik ben ook niet kapitaalkrachtig genoeg om de club over te nemen", verklaarde hij gisteren zelf. "Maar ik wil niet dat de club in handen komt van mensen die alleen op geldgewin uit zijn. Daarom ben ik bereid om meer te investeren in de club, maar niet om de club over te nemen." Het is met andere woorden niet uitgesloten dat de topman van Besix onderdeel uitmaakt van een tot hiertoe ongekende groep investeerders die de continuïteit van het huidige bestuur willen verzekeren en de familie Vanden Stock een geleidelijke uitstap uit de club gunnen.

In het scenario dat gisteravond op tafel lag van CEO Algemene Zaken Jo Van Biesbroeck die de onderhandelingen met de kandidaten voerde, wordt de beslissing over de overname vandaag genomen binnen de raad van bestuur en vervolgens binnen de algemene vergadering van aandeelhouders. Morgen moet tijdens een persconferentie de nieuwe sterke man dan worden voorgesteld.