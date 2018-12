Coucke zoekt vers geld voor Anderlecht, Vandenhaute weer in beeld KAPITAALSVERHOGING OP TIL BIJ PAARS-WIT, EINDE VANDEN STOCKDYNASTIE? Jan Mosselmans en Niels Vleminckx

12 december 2018

06u35 0 Anderlecht Marc Coucke is op zoek naar vers kapitaal voor RSC Anderlecht. Daarvoor onderhandelt hij met zijn huidige aandeelhouders over een kapitaalsverhoging. Maar tegelijk praat hij ook met de oud-beheerders over een nog openstaande lening. De afloop van al deze onderhandelingen kan het definitieve einde van de Vanden Stockdynastie in het Astridpark inluiden.

Meer dan ooit is RSC Anderlecht 'big business'. Een jaar na de overname ligt de focus van de hele club vandaag veeleer op het verhogen van de inkomsten én het verminderen van de uitgaven, dan wat er op het veld gebeurt. Anderlecht wil break-even draaien - wat dit seizoen nog niet het geval zal zijn - zonder daarom afhankelijk te zijn van de verkoop van zijn beste spelers. En dus moeten de inkomsten naar omhoog en de uitgaven naar omlaag.

Marc Coucke wil als hoofdaandeelhouder een kapitaalsverhoging doorvoeren. Het voorstel kwam al een paar keer op de bestuurstafel en geniet naar verluidt steeds meer draagvlak. Oud-bestuurders als Alexandre Van Damme (5%), Etienne Davignon (5%) en Michael Verschueren (5%), die ook in de huidige raad van bestuur zetelen, zouden het voorstel genegen zijn.

Vergadering bij Van Damme

Vraag is echter of ook de dochters Vanden Stock, Julie en Claire (5%), zullen meestappen in de kapitaalsverhoging. Kiezen zij eieren voor hun geld en verkopen ze hun aandelen? In dat geval zou Marc Coucke de deur kunnen openzetten voor nieuwe investeerders en kunnen potentiële aandeelhouders zoals Wouter Vandenhaute die vorig jaar al kandidaat-koper was, opnieuw in beeld komen. Verkopen de dochters, dan komt een definitief einde aan de Vanden Stock-dynastie die 50 jaar over het Astridpark én het Belgisch voetbal regeerde.

Gisteren kwamen de oude en de nieuwe bestuursleden (met meer dan 1% aandelen) alvast samen bij Alexandre Van Damme om onder meer de definitieve afhandeling van de overname van de club te bespreken. Daarbij bestond nog steeds een financieel struikelblok. Om aan de licentievoorwaarden voor het huidige seizoen te voldoen, had Anderlecht liquiditeiten nodig. De oud-bestuurders Roger Vanden Stock, Philippe Collin en Paul Goossens werden bereid gevonden een deel van hun tegoeden van de verkoop, zo'n 6 miljoen euro, onder de vorm van een lening bij de club te laten. Maar ook Coucke, Van Damme en Michael Verschueren leenden de club geld.

Lening wordt terugbetaald

De betalingstermijn voor deze leningen loopt eind deze maand af, op 31 december. Bij de oud-beheerders leeft evenwel de vrees dat de club zijn verplichtingen niet zal nakomen en (een deel van) de lening én haar intresten niet zal terugbetalen. Iets wat door Marc Coucke gisteren met klem werd ontkend na de aandeelhoudersvergadering. "De oude en nieuwe aandeelhouders zullen hun verplichtingen ten opzichte van elkaar nakomen. Constructieve meetings zoals deze van vandaag maken duidelijk dat dit zal gebeuren in een goede en correcte sfeer. Anderlecht zal hier versterkt uitkomen."

Ook oud- en nieuw bestuurder Etienne Davignon bevestigde de serene sfeer. "We onderhouden constructieve en positieve contacten met Marc Coucke, met een gemeenschappelijk doel: het belang van de club versterken. De verkopende aandeelhouders werden, zoals voorzien bij de verkoop, volledig betaald in maart 2018. (...) De tijdelijke leningen zullen zoals gepland worden terugbetaald."

En ook bij de familie Vanden Stock leefde gisterenavond de overtuiging dat een oplossing zal worden gevonden.