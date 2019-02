Coucke voerde kapitaalsverhoging van “meer dan 30 miljoen euro”, zonder dochters Vanden Stock, al door MJR/RN

07u09 1 Anderlecht Anderlecht rondde vorige zaterdag een kapitaalsverhoging van “meer dan 30 miljoen euro” af, zo vertelde Marc Coucke gisteren in ‘De Zevende Dag’. Alle aandeelhouders stappen mee in de kapitaalsverhoging, met uitzondering van Julie en Claire Vanden Stock.

Vorige week raakte bekend dat Mogi Bayat bewarend beslag legde op geld van Anderlecht, omdat de club betalingen aan de gecontesteerde makelaar niet nakwam. Via zijn advocaat, meester Mayence, liet Bayat weten dat de gestaakte betalingen te wijten zouden zijn aan een financieel precaire situatie bij Anderlecht. “Zever, gezever”, aldus Marc Coucke in ‘De Zevende Dag’. “Anderlecht heeft geen financiële problemen. Iedereen weet dat hier heel veel werk was, maar alles loopt fantastisch. We zijn de fundamenten van iets moois aan het leggen. Vorige week nog hebben we een aanzienlijke kapitaalsverhoging afgerond, waardoor meer dan 30 miljoen euro binnenkomt bij de club.”

Rare facturen

Het akkoord over de kapitaalsverhoging tussen de verschillende aandeelhouders werd vorige zaterdag helemaal afgerond. Alle aandeelhouders stappen mee in de kapitaalsverhoging behalve, zoals kon worden verwacht, de dochters van Roger Vanden Stock, Julie en Claire. Zij hadden nog 5% van de aandelen in hun bezit. Na de kapitaalsverhoging vermindert dat percentage dus behoorlijk.

Coucke verdedigde nog de beslissing om bepaalde betalingen aan makelaars zoals Bayat voorlopig te staken. “Voor we die soms rare facturen betalen, willen we duidelijkheid over de uiteindelijke begunstigden. Zo kunnen we vermijden dat we medeplichtig zijn. Die maatregel lijkt me niet meer dan normaal. Veel makelaars juichen toe wat we doen. Maar sommigen verzetten zich, gaan allerlei onwaarheden rondbazuinen en krijgen daar een forum voor. Voor zulke mensen is er geen plaats in het Belgisch voetbal. Zowel binnen de Pro League als Anderlecht wil ik het goede voorbeeld geven. Er moeten zaken structureel veranderen, zodat het nooit meer gebeurt.” (MJR/RN)