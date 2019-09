Coucke, Verschueren en Kompany vertrokken op Neerpede na crisisoverleg Redactie

30 september 2019

18u54

Bron: VTM Nieuws 10

Bedrijvigheid op Neerpede vandaag. Na het scoreloze en - vooral - teleurstellende gelijkspel van gisteravond tegen Waasland-Beveren bliezen de paars-witte troepen vandaag verzamelen op het oefencomplex van de club. Ook voorzitter Marc Coucke en sportief manager Michael Verschueren waren van de partij op Neerpede. Speler-manager Vincent Kompany mocht tijdens de wekelijkse ­afspraak uitleggen waarom “de algoritmes” weliswaar kloppen — op Anderlecht is men zeer ­tevreden over zijn werk — maar de resultaten niet volgen. Het bestuur verwachtte antwoorden. Afwachten of de Rode Duivel die ook gaf. Intussen vertrokken Coucke, Kompany en Verschueren alweer (zie video boven)

Anderlecht speelde vanmiddag ook een oefenmatch achter gesloten deuren tegen 1B-club Roeselare. Paars-wit won makkelijk met 5-1.

Frank Eeckhout van het Anderlecht Fanboard, het overkoepelende supportersorgaan van paars-wit: “Het geloof in Kompany was en is er nog steeds. Alleen duurt het langer dan verwacht om Anderlecht op de rails te krijgen”