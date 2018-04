Coucke slaat eerste slag: Makarenko (KV Kortrijk) naar Anderlecht Eddy Soetaert

14 april 2018

12u55 0 Anderlecht De Oekraïener Yevhen Makarenko speelt volgend seizoen voor Sporting Anderlecht. De transfer van KV Kortrijk naar Anderlecht werd vanmiddag afgerond.

Makarenko wordt er in mei 27. Hij werd dit seizoen door de Kortrijkse scouts gehaald bij Dinamo Kiev waarmee hij o.a. in de Champions League speelde tegen Manchester City, Napoli, Benfica en Besiktas, maar dan wel telkens als linksachter. Ook in Kortrijk startte hij op die positie maar Glen De Boeck muteerde hem met groot succes tot verdedigende middenvelder waar hij de orkestmeester van KV Kortrijk werd.

Bij Kortrijk had hij een contract voor één seizoen met een optie op een tweede jaar. Die optie werd inmiddels ook gelicht, maar anderzijds had hijzelf ook een optie dat hij de club voor een vastgesteld bedrag kon verlaten. Dat bedrag wordt nu door Anderlecht betaald.

Welkom Yevhenii! 💪 Meer info op https://t.co/1bJtXW7uQE



Bienvenue Yevhenii! 👌 Plus sur https://t.co/VxOmWhM5sN#WelcomYevhenii #Makarenko #RSCA #COYM pic.twitter.com/JPj1n8yWIj RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Na een zeer geslaagde 1e open training in Neerpede, misschien tijd voor een eerste transfer voor volgend seizoen?

💜💜💜💜💜

Après le premier entraînement ouvert à Neerpede, temps pour le 1er transfer pour la saison prochaine? Marc Coucke(@ CouckeMarc) link