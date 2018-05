Coucke shopt bij KVO: Milic tot 2022 naar Anderlecht TOMAS TAECKE EN PIETER-JAN CALCOEN

15 mei 2018

13u21

Bron: Eigen berichtgeving 144 Anderlecht Een verrassing is het niet, maar KV Oostende-verdediger Antonio Milic (24) gaat aan de slag bij Anderlecht. De Kroaat ruilt de kustploeg voor paars-wit, dat Milic eigenlijk al in de winter naar het Astridpark wou halen. Wellicht volgt ook Knowledge Musona zijn spoor.

Geen Antonio Milic op training in Oostende vandaag. De verdediger trok richting Brussel waar hij eerstdaags, mogelijk nog vandaag, bij Sporting Anderlecht gepresenteerd zal worden. De linksbenige sterkhouder van de kustploeg tekent straks een contract voor vier seizoenen in de hoofdstad, waar hij vorige winter al op het verlanglijstje stond. Toen vond Marc Coucke het dossier kort na zijn intrede bij Anderlecht nog te gevoelig en te complex, dit door zijn geschiedenis bij KV Oostende. Milic wordt na Makarenko, Cobbaut en de Albanees Abazaj al de vierde zomertransfer van Coucke en sportief directeur Devroe. Tevens de eerste tussen Anderlecht en KV Oostende, al zal het daar wellicht niet bij blijven. Naast Milic aast Anderlecht ook op Knowledge Musona, die de Kroaat wellicht snel zal volgen naar het Astridpark. Ook voor hem ligt er een vierjarige verbintenis klaar. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft paars-wit ook interesse in Aristote Nkaka, die pas in de winterstop Moeskroen ruilde voor KVO.

Milic werd in de kwalificatiecampagne enkele keren geselecteerd voor de A-ploeg van Kroatië, maar maakt geen deel uit van de ruime voorselectie voor het WK in Rusland. De verdediger werd in januari 2015 overgenomen van Hajduk Split en groeide na een moeilijke start onder Vanderbiest uiteindelijk uit tot een sterkhouder.

BREAKING: Antonio Milic tekent vandaag of morgen voor vier seizoenen bij @rscanderlecht. Wellicht volgt Knowledge Musona snel het spoor van zijn ploegmakker 🇭🇷🤝📄✒ @hlnsport @kvoostende pic.twitter.com/QO02gGR2ss Tomas Taecke(@ FooTTomaz) link

📝 Daar is bijna aanwinst vier



🇭🇷 #RSCA haalt Antonio Milic bij #KVO, ex-team van Coucke



👨🏻‍🎓 Met @FooTTomaz



👉🏻 Dadelijk meer op https://t.co/gaOltY5BIF pic.twitter.com/zRJt3pWHWF Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link