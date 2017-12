Coucke reageert op zijn verrassende aankoop: "Fier, en natuurlijk blijf ik fan van KV Oostende" TLB

17u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Anderlecht Van een verrassing gesproken. Marc Coucke koopt Anderlecht, de grootste voetbalclub van België. De Oost-Vlaming toont zich op Twitter, zijn geliefkoosde sociaalnetwerksite erg trots, al beseft hij ook dat hij 'zijn' KV Oostende zal moeten doorgeven.

"Ik ben zeer fier en ambitieus met RSC Anderlecht", aldus de 52-jarige Coucke. "Samen met het bestuur, de fans, de sponsors en het team mikken we op mooie tijden. Natuurlijk blijf ik een KV Oostende-fan en natuurlijk zal ik de ploeg in goede handen doorgeven. Er zit voor beiden een mooie toekomst aan te komen, voor elk op zijn eigen (hoog) niveau."

"KV Oostende is de club van mijn hart. Ik ben sinds mijn vijfde al supporter en de komende dagen zullen we zowel met RSC Anderlecht als met KV Oostende de nieuwe toekomstplannen uitrollen. Het is nu evenwel nog te vroeg om daarover al alle details te kunnen geven. We zullen er hoe dan ook voor zorgen dat KV Oostende verder kan worden uitgebouwd, met extra verankering die past bij het profiel en de ambities van de club. Dat alles in de lijn die de voorbije jaren werd uitgezet. KVO zal ook de komende jaren een 'Weireldploegsje' blijven, daar zal het sterke team dat ik heb uitgebouwd over waken. Alvast bedankt voor de massale felicitaties!"

Coucke werd in augustus 2013 voorzitter en hoofdaandeelhouder van KVO. De komende dagen moet duidelijk worden wat de gevolgen zullen zijn voor KV Oostende en hoe het verder moet. In België mag je namelijk geen twee voetbalclubs bezitten. Aangezien Coucke de aandelen van de familie Vanden Stock bij Anderlecht overneemt, zal hij minstens een deel van de hand moeten doen bij KVO.

