Coucke praat over situatie bij Anderlecht: “Er is helemaal geen clan-Kompany en geen clan-Coucke” DMM

24 december 2019

11u44

Bron: Humo 0 Anderlecht Marc Coucke heeft nog eens gesproken en wel over de situatie bij Anderlecht. In weekblad ‘Humo’ getuigden enkele insiders dat er binnen de club onrust zou heersen. “Er is geen sprake van een clan-Kompany en een clan-Coucke”, aldus die laatste.

Gisteren stond in uw krant te lezen dat het gestormd had bij Anderlecht na de bekeruitschakeling tegen Club Brugge. Marc Coucke zou voor de gewonnen match tegen Racing Genk fel van leer zijn getrokken tegen zijn sportief departement. De voorzitter van Anderlecht zou een reactie hebben geëist na de bekeruitschakeling. Die kwam er ook met een 2-0-zege tegen Racing Genk.

Niet zozeer de bekeruitschakeling enkele dagen daarvoor, wel de manier waarop toen verloren werd van Club Brugge was de voorzitter een doorn in het oog. “Té weinig inzet”, vond Coucke, maar ook te weinig spelers die progressie maken. De voorzitter had het niet alleen over de jonge jongens, ook over spelers als Vlap, Zulj en Roofe. “En dat is toch de verantwoordelijkheid van de technische staf”, vond hij.

Nu werd die gespannen situatie in ‘Humo’ onder de loep genomen. Daarin wordt door een aantal insiders een nogal tiranniek beeld van Coucke binnen de Anderlecht-muren geschetst. De Anderlecht-voorzitter zou op gespannen voet staan met een groot deel van zijn personeel en zijn Raad van Bestuur. Bovendien zou er volgens de getuigenissen sprake zijn van een clan-Kompany en een clan-Coucke binnen Anderlecht.

Geen interne strijd

Coucke zelf ontkende die situatie met klem in een wederwoord aan het eind van het artikel. “Er is helemaal geen clan-Kompany en een clan-Coucke. Wij zijn één club. Ik vind ons project nog altijd fantastisch, maar besef nu dat we er pas de erkenning voor zullen krijgen wanneer we succes zullen boeken. We gaan daarvoor niet afwijken van onze visie”, aldus de Anderlecht-voorzitter.

De miljonair uit Merelbeke kwam ook terug op de 27 miljoen euro verlies op de jaarrekening. “Onze middelen zijn niet oneindig, maar dat wil niet zeggen dat we nu op de tiende plaats moesten staan. Dat Kompany dat voor het seizoen zelf zou gezegd hebben? Dat is niet waar. Vincent heeft enkel gezegd dat het onmiddellijk kan aanslaan, maar dat het net zo goed tijd nodig zal hebben.”

Onrust

Tijd vroeg Anderlecht dan ook in een open brief. Daarin stelde paars-wit het doel om pas in 2022 weer vol naar de landstitel mee te dingen. Tussen de lijnen door viel te lezen dat het sportieve beleid nog meer in handen van Kompany kwam te staan en dat Coucke zich daar meer op de achtergrond zou houden.

“Bij sommige onderhandelingen is het belangrijk dat de voorzitter erbij is”, zegt Coucke. “Maar als we Kompany, Vercauteren, Zetterberg en Verschueren hebben, moet ik niet zeggen wie onze nieuwe rechtsachter moet worden. Er woedt hier écht geen interne strijd.”

“Kijk, het klopt dat ik niet iedereen bij Anderlecht al mee heb, maar ook die mensen gaan we proberen te overtuigen. Om allerlei redenen zijn we verplicht geweest om van een heleboel mensen afscheid te nemen. Ik heb bij Anderlecht al meer mensen moeten ontslaan dan in mijn hele leven bij al mijn andere bedrijven samen. Natuurlijk zorgt dat voor onrust. Misschien leg ik de lat hoger dan anderen, maar de meeste van mijn bedrijven zijn daar alleen maar sterker door geworden.”