Coucke: "Liever eigen jeugd dan spelers van tien miljoen" Pieter-Jan Calcoen en Mathieu Goedefroy

30 juli 2018

08u20 10 Anderlecht Iedereen klampte Anderlecht-preses Marc Coucke aan op de fandag. Ook wij: niet voor een selfie of een foto, wel voor een interview. Zijn betoog in vijf thema's.

Over de fandag: "Goede sfeer is logisch"

De 15.000 supporters kirden van plezier. Zeker toen Marc Coucke balletjes begon te signeren en die in het publiek trapte. En ook omdat hij voor elke fan tijd maakte voor een foto of een kort gesprek. "Een mooie dag", aldus Coucke. "Voor mij is het de eerste. En ik moet de organisatie feliciteren: het is supergoed gedaan. (lacht) Al zal ik volgend jaar toch een paar dingetjes veranderen. De sfeer is alvast top, maar dat is logisch, na de 1-4 op Kortrijk, met goed voetbal. Bij 4-1 zou het anders geweest zijn."

Over de openingsspeeldag: "Doet verdomd veel deugd"

Acht nieuwe gezichten in vergelijking met vorig seizoen, maar toch startte Anderlecht swingend in het Guldensporenstadion. Coucke: "Het is pas de eerste match, je moet dat relativeren, maar het doet toch verdomd veel deugd. Neem nu die 0-2: een fenomenale pass van Bornauw naar Saelemaekers, die de perfecte assist leverde voor Dimata - weinig spitsen zouden die goal maken. En dat derde doelpunt van Santini mocht er ook zijn. Het is leuk om zo aan het seizoen te beginnen."

Over de jongeren: "Bewuste keuze"

De jonkies zijn in de meerderheid op RSCA. "Ik ben een ancien", moest ook de 29-jarige Santini erom lachen. "Die verjonging is een bewuste keuze", sprak Coucke. "We worden liever derde met onze waarden dan tweede door onszelf te verloochenen. We hebben talent, dan moeten we dat gebruiken - liever eigen jeugd dan spelers van tien miljoen -, al betekent dat wellicht ook dat we wel eens een match zullen verliezen. (snel) Maar we willen ook de titel, hé. Dat is de uitdaging."

Over de inkomende transfers: "Zeker nog één verdediger"

Dertien nieuwkomers haalde Anderlecht deze zomer al. En er volgen er nog. "We zijn voor 95 procent klaar", maakte Coucke de balans op. "Als de jeugd zo blijft spelen als op KV Kortrijk, dan kunnen we die laatste vijf procent misschien zelf creëren en moeten we het niet elders zoeken. Toch willen we nog één à twee verdedigers - daar is het krap. Met die nuance dat het niet de bedoeling is om jongens als Bornauw te blokkeren, we moeten gewoon aan het evenwicht van de kern denken."

Over de vertrekkers: "Zonder Teo speelden we nu tegen Fola Esch, maar..."

De spelers bléven maar uit de tunnel komen voor de presentatie op de fandag: zó veel voetballers heeft Anderlecht. "37 man is te veel", telde Coucke. "En ik voel aan dat iedereen vanaf nul wil beginnen. Dan is het beter om van sommigen afscheid te nemen - dat is het beste voor iedereen. Neem nu Teodorczyk: een hele goeie speler, zonder hem speelden we Europese voorrondes tegen Fola Esch, maar het is toch geen goed idee hem te vragen om te blijven als vierde spits? Uit respect zeg je hem dan beter dat hij een andere club mag zoeken. En ook Dendoncker zal weg zijn. Ik heb hem dat beloofd en ik hoor van Luc Devroe dat er veel belangstelling is."

