Coucke kan niet veel kwijt over huiszoekingen, geviseerd makelaarsbureau: "Hebben niks met transfer Mitrovic te maken” PJC/BJM/NVK

24 april 2019

17u34 185

Er heeft vanochtend een inval plaatsgevonden op het trainingscentrum van RSC Anderlecht in Neerpede. Een dertigtal agenten was ter plaatse. Het federaal parket bevestigt ook huiszoekingen in Laken, bij de Voetbalbond, en in Schaarbeek. Volgens onze info is die laatste inval bij advies- en makelaarskantoor ‘One Goal Management’. De acties kaderen in een onderzoek naar witwaspraktijken en het opzetten van een criminele organisatie, waarbij vooral spelersmakelaars geviseerd worden. Op het oefencentrum in Neerpede bevinden zich ook de bureaus en de administratie van paars-wit. Later bevestigde paars-wit ook dat ze in het Constant Vanden Stock-stadion bezoek hadden gekregen van onderzoekers.

Hieronder het volledige relaas van een bewogen dagje in het Brusselse: