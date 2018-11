Coucke en Verschueren maken werk van ‘upgrade’ sportieve structuur Anderlecht: ex-spelers Zetterberg en Arnesen gepolst voor functie Jan Mosselmans

22 november 2018

06u00 0 Anderlecht Anderlecht 2.0 komt eraan, en dit keer mét paars-wit DNA. Tenminste, als de plannen van Marc Coucke en Michael Verschueren voor een ‘upgrade’ van de sportieve structuur slagen. Anderlecht praat momenteel met Frank Arnesen (62) en Pär Zetterberg (48) over een sportieve functie.

Begin oktober trad Michael Verschueren officiëel in dienst bij Anderlecht in een operationele rol. Verschueren jr. was tot dan al aandeelhouder (5%) en lid van de raad van bestuur. Bij zijn aantreden gaf voorzitter Coucke Verschueren een duidelijke opdracht mee: naast het verder uitbouwen van een internationaal netwerk moest hij ook een nieuwe sportieve structuur uittekenen. Coucke gaf daarmee impliciet toe dat hij de sportieve uitbouw van Anderlecht onderschat heeft en dat een kwaliteitsinjectie, in alle sportieve geledingen van de club, nodig is.

Bij het uittekenen van de nieuwe sportieve profielen stonden twee criteria met stip: het moeten figuren zijn met een internationale uitstraling die het huidige moeras van het Belgische voetbal overstijgen én het moeten vakmensen zijn die het DNA van Anderlecht van binnen en van buiten kennen.

De voorbije weken voerde Michael Verschueren tientallen gesprekken, waarbij hij handig gebruik maakte van het internationale netwerk dat hij de voorbije jaren heeft opgebouwd als lid van de ECA (Europese Club Associatie). Zo kwam hij bij Frank Arnesen terecht, vandaag lid van de raad van commissarissen bij PSV. Arnesen speelde twee seizoenen (van ‘83 tot ‘85) voor het toen nog grote Anderlecht, met rond hem jongens als Olsen, Vandereycken, Vercauteren en Vandenbergh. In 1984 was Arnesen er (als bankzitter) ook bij in de verloren UEFA Cup-finale tegen Tottenham. Arnesen was een sierlijke en vooral slimme voetballer die het spel bijzonder goed las. Die kwaliteiten maakten van hem later een gewaardeerd clubmanager. In die functie was hij achtereenvolgens aan de slag bij PSV (2 jaar), Tottenham (1 jaar), Chelsea (5 jaar), Hamburg (3 jaar), Metalist Kharkiv (1 maand) en PAOK Saloniki (8 maanden). Arnesen moet de sportieve rechterhand van Michael Verschueren worden. Met zijn ervaring en internationaal netwerk moet hij voor een frisse wind in de paars-witte transferpolitiek zorgen.

Zetterberg

De aanwezigheid van Pär Zetterberg tijdens het eerbetoon aan Olivier Deschacht voor Anderlecht - Lokeren van een paar weken terug was niet onschuldig. Marc Coucke had die dag een goed gesprek met ‘Zet’ en het was al lang geen geheim meer dat Zetterberg zelf ook een terugkeer naar de oude stal ambieerde. Zetterberg staat symbool voor het Anderlecht-DNA, de fans koesteren zijn speelstijl nog steeds. Zetterberg moet een rol tussen de spelersgroep en de technische staf vervullen, een soort über teammanager zoals Nedved destijds bij Juventus of Oliver Bierhoff bij de ‘Mannschaft’.

En wat met Luc Devroe? Noch Marc Coucke, noch Michael Verschueren willen Devroe laten vallen. Zijn kwaliteiten als voetbalkenner worden onderkend en zijn loyauteit gewaardeerd. Devroe werd een nieuwe, sportieve functie binnen de club aangeboden - wellicht binnen de cel scouting - en naar verluidt zou hij niet weigerachtig staan tegenover die nieuwe rol.

Arnesen en Zetterberg moeten de eerste namen worden die worden ingevuld in het nieuwe organigram en wellicht volgen er nog. Wanneer al deze nieuwe figuren in dienst zullen treden, is echter nog de vraag, net als hoe huidig coach Hein Vanhaezebrouck met deze sportieve reorganisatie zal omgaan. Zeker is dat paars-wit het seizoen met Vanhaezebrouck wil uitdoen. Van nu tot juni moet blijken of ‘de mayonaise pakt’. Hiervan zal afhangen of HVH ook volgend seizoen nog trainer zal zijn van Anderlecht.