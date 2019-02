Coucke eist 4 miljoen terug van verkopers Anderlecht IB

06 februari 2019

04u17

Bron: Belga 0 Anderlecht Marc Coucke kocht Anderlecht - 74 procent van de aandelen - dik een jaar geleden voor 59 miljoen euro, maar nu eist hij via een schadeclaim 4 miljoen euro terug van de verkopers. Volgens Coucke vallen er bij RSCA te veel lijken uit de kast, schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

Het gaat vooral om onverwachte clausules in spelerscontracten. Zo was het dossier Adrien Trebel een twistpunt. De ­middenvelder was volgens Coucke minstens 10 miljoen euro waard, maar tijdens de verkoop werd vastgesteld dat er in zijn contract een afkoopclausule van 6 miljoen stond.

Anderlecht heeft momenteel 45 miljoen euro schulden. Coucke wil die put dempen met een kapitaalsverhoging, maar de voorzitter wil dus ook een deel verhalen op de oude aandeelhouders, die hij (mee) verantwoordelijk acht.

Schadeclaim

Onlangs stuurde hij een schadeclaim naar alle mensen die meer dan 1 procent verkochten waarbij hij 2.500 euro per verkocht aandeel terugeist. In totaal gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Een aantal van de oude RSCA-aandeelhouders stemde al toe om de claim te betalen.