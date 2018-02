Coucke duidelijk over financiële beleid Anderlecht: "Inkomsten moeten met 10 miljoen omhoog, uitgaven met 5 miljoen naar beneden" Niels Vleminckx

27 februari 2018

07u09 9 Anderlecht Marc Coucke gaf in onze weekendkrant al aan dat hij de 14,2 miljoen euro die KV Oostende in principe nog aan hem verschuldigd was, zou laten vallen. De nieuwe eigenaar van Anderlecht, die te gast was in Extra Time, vertelde gisteravond dat dat vandaag officieel zal worden.

"KV Oostende is vanaf morgen (vandaag, red.) schuldenvrij. Dan gebeurt er notarieel een kapitaalsverhoging. Ik ben ervan overtuigd dat KVO een heel mooie toekomst heeft."

De voorbije weken is er veel gezegd en geschreven over de financiële situatie van Anderlecht. Coucke is duidelijk: "Op termijn - dat is heel kort - moet een club in evenwicht zitten. In het geval van Anderlecht wil dat zeggen dat de inkomsten ongeveer 10 miljoen omhoog kunnen, en de uitgaven 5 miljoenen naar beneden. Als je in die situatie dan meevallers hebt - een mooie uitgaande transfer of het halen van de Champions League -, dan kan je die inkomsten in de infrastructuur of een speciale transfer steken. Ik wil niet afhangen van transfers. Dat is ongezond in mijn visie." Hoe Coucke zal snoeien in de kosten? Zijn de meer dan 240 werknemers te veel? "Dat cijfer klinkt veel. Maar ik denk dat er ook heel veel goede dingen gebeuren, zoals de Saint-Guidon, waar er ook mensen op de payroll staan. Alleen zal ik op vlak van loonmassa écht meer discipline aan de dag leggen." Ter info: de loonkosten bedroegen vorig seizoen meer dan 46 miljoen euro.

"Gezonde G5 alleen dankzij gezonde K11"

Coucke had het ook over de Pro League en over de hele competitiehervorming: "Ik weet nog niet zeker of ik kandidaat-voorzitter Pro League zal zijn. Maar ik overweeg het zeer ernstig. Er moet nog iemand anders zijn dan de CEO, iemand moet ook voor de aandeelhouders spreken - voor de clubs, dus. Binnenkort zal er over het tv-contract onderhandeld worden: daar léven onze clubs van. Dat wil niet zeggen dat we de tv-rechten anders gaan verdelen. Ik geloof dat een gezonde G5 maar kan als je een gezonde K11 hebt." En de competitiehervorming? "Ik ben bang dat zonder de play-offs het tv-geld géén 20 procent zal stijgen, zoals verwacht. De halvering van de punten zou wel moeten herbekeken worden."

Over de voorbije transferperiode van Anderlecht is Coucke niet tevreden. "De mercato is niet optimaal verlopen. Anderlecht had een scorend probleem en laat vier scorende spelers gaan: Harbaoui, Stanciu, Hanni en Beric. Maar ik mocht me niet moeien en heb dat ook niet gedaan. Daarmee wil ik geen kritiek geven op Herman van Holsbeeck. Hij heeft in het verleden wel schitterende transfers gedaan en wat er nu misgelopen is, weet ik niet. Ik heb nog niet met Van Holsbeeck gepraat en weet dus ook niet of hij nog bij Anderlecht wil blijven."

"We gaan met Anderlecht volgend jaar Barcelona nog niet verslaan, de kans is alleszins klein, maar op termijn wil ik wel weer aansluiten bij de Europese subtop. De Belgische competitie is één van de competities die het meest gevolgd wordt door de grote vijf. Dat betekent dat ik natuurlijk geen spits moet gaan kopen bij Paris Saint-Germain, wel dat ik moet proberen een spits te hebben waar PSG nadien in geïnteresseerd is. Dat is de manier om het Belgische voetbal er structureel weer bovenop te helpen. De kans dat Luc Devroe naar Anderlecht komt om dat te realiseren, is reëel. Maar wat, wanneer en hoe, daar kan ik nu nog geen antwoord op geven."

"De titel kan nog"

"Dit seizoen zou ik toch graag minstens de tweede plaats halen. Als we naar de Champions League gaan, kunnen we ook gemakkelijker goede spelers aantrekken. De titel kan ook nog. Sinds gisteren hebben we dat ook weer bijna in eigen handen." Het Eurostadion is voor Coucke geen optie meer. "Een club als Anderlecht moet zijn eigen stadion hebben. Over hoe dat dan zit met de principe-overeenkomsten met bouwheer Ghelamco, mag ik om juridische redenen niets zeggen."

"Met trainer Hein Vanhaezebrouck heb ik nog niet over de toekomst van Anderlecht gesproken, maar dat ik niet hoog met hem zou oplopen is echt niet waar. Toen dat in de pers verscheen, heb ik hem ook onmiddellijk opgebeld om dat recht te zetten. Vanhaezebrouck is een heel, heel goede coach en we zijn blij dat we hem bij Anderlecht hebben."