Coucke droomt in Kiev al van Champions League-winst met Anderlecht: "Binnen vijf jaar..." Redactie

26 mei 2018

Net als de spelers van Real Madrid en Liverpool is ook Marc Coucke aanwezig in Kiev. Daar waar de finale van de Champions League straks wordt betwist. De voorzitter van Anderlecht poseerde alvast met de 'Beker met de Grote Oren' en droomde bij het zien van dat zilverwerk helemaal weg. "Voor binnen vijf jaar. Even oefenen, je weet nooit", klonk het gekscherend op Instagram.

In Kiev, morgen #livrea, voor binnen 5 jaar even oefenen, je weet nooitūüėÄūüėÄ. Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 mei 2018 om 20:59 CEST