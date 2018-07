Coucke bij onze videoman: "Liever derde met onze jeugd dan tweede zonder" Mathieu Goedefroy

29 juli 2018



"Ik word dit seizoen liever derde met jeugd in de ploeg, dan tweede zonder." Het is een krasse uitspraak die Marc Coucke deed voor onze camera. De Anderlechtvoorzitter stal voor het eerst de show op de jaarlijkse fandag van paars-wit en gooide er naar hartelust balletjes in het publiek. "We willen enkel met onze eigen waarden kampioen worden", sprak hij achteraf.

