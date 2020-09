Corona slaat hard toe bij Anderlecht: Zulj, Wellenreuther en opnieuw Vlap testen positief, ook twee stafleden besmet Redactie

15 september 2020

10u47 60 Anderlecht Het coronavirus slaat hard toe bij Anderlecht. Naast Michel Vlap hebben ook Peter Žulj en Timon Wellenreuther het coronavirus. Daarnaast legden ook twee medewerkers van de sportieve staf een positieve coronatest af. Daarbij níet Vincent Kompany, de coach testte negatief.



Zoals de regels dat voorschrijven, gaan de vijf een week in quarantaine. Peter Žulj, Timon Wellenreuther en Michel Vlap - die vorige vrijdag al positief testte en nu dus opnieuw - missen de uitmatch tegen Waasland-Beveren van komende zaterdag. Volgende week ondergaan ze een nieuwe test. Is die negatief, komen ze in aanmerking voor de thuiswedstrijd tegen Eupen (27/09). Vanaf zeven besmettingen bij spelers uit de A-kern kan een team overigens vragen een match uit te stellen.

Alle spelers uit de Jupiler Pro League worden wekelijks getest. De Pro League centraliseert alle tests in één labo.

Bij Club Brugge is Brandon Mechele nog niet verlost van het longvirus. De verdediger verliet op 7 september de selectie van de Rode Duivels na een positieve test en moet nog een week langer in quarantaine.

2 medewerkers en 3 spelers van RSCA besmet met Covid-19. Ze zijn in quarantaine gegaan. https://t.co/LcDSxiDGPQ



2 collaborateurs et 3 joueurs du #RSCA positifs au Covid-19. Ils sont placés en quarantaine. https://t.co/4ZsZ1AjSvB RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link