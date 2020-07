Competitiestart lijkt onhaalbaar voor Kompany: Anderlecht houdt rekening met scheur(tje) in adductoren Pieter-Jan Calcoen & Kristof Terreur

20 juli 2020

05u00 0 Anderlecht Nog maar eens. Vincent Kompany (34) heeft zich zaterdag in Saint-Étienne geblesseerd aan de adductoren. Zekerheid komt er pas de ­komende dagen, maar Anderlecht vreest dat de aanvoerder de competitiestart tegen Sint-­Truiden zal missen.

Het maakt de pil nog moeilijker te verteren: Vincent Kompany was uitstekend, zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Saint-Étienne. Een uur lang was hij niet te passeren voor de Franse spitsen, maar dan sloeg ineens het noodlot toe. Bij een sprintduel bezeerde Kompany zich aan de adductoren. Voortspelen zat er niet meer in, dat probeerde de kapitein zelfs niet, op eigen kracht stapte hij naar de zijlijn, grimas op het aangezicht. Daar verbeet hij de pijn nog om zijn ploegmakkers luidkeels bij te sturen. Lijdende leider.

Anderlecht heeft vandaag geen duidelijkheid over de ernst van de blessure, pas de komende dagen kan Kompany onderzoeken ondergaan. Binnen de club houdt men rekening met een scheur of een verrekking. Wordt het worstcasescenario – een grote scheur op een slechte plek – werkelijkheid, dan is Kompany al snel zes weken out. Maar zelfs als het ‘maar’ een verrekking is, komt de – voorziene – competitiestart op 9 augustus tegen STVV in gevaar. Behoudens een mirakel of erg snel herstel is de centrale verdediger – een risicopatiënt – dus op zijn minst onzeker voor die match.

Meteen na de eerste vriendschappelijke partij tegen Saint-Étienne toonde Frank Vercauteren zich weinig hoopvol. “We moeten de diagnose afwachten, maar moeten voorbereid zijn op een lange afwezigheid. Dit kan een vervelende blessure zijn, we vrezen dat het relatief serieus is. Vincent was aangeslagen, omdat hij begrijpt wat dit kan betekenen voor de toekomst.”

Blijven knokken

Doemdenkers dachten bij die laatste uitspraak meteen dat Kompany stilaan een definitief afscheid overweegt, maar dat zou verbazen. De Duivel is immers al zo vaak met succes gerevalideerd dat het nu ook nog wel eens moet lukken, toch? Feit is wel dat hij keer op keer moet terugvechten, wat veel van lichaam en geest vergt. In zijn boek ‘Treble Triumph’ zei Kompany het volgende daarover: “De reden waarom ik terug blijf knokken: ik ben een eeuwige optimist. Ik visualiseer altijd dat ene gloriemoment. Ik stop nooit met geloven.”

Een spier moet je trainen. Je moet ze wapenen. Terug sterker maken. Speel ik niet regelmatig, dan loop ik makkelijker kwaaltjes op Vincent Kompany in zijn boek ‘Treble Triumph’.

Het wordt wel steeds complexer om de draad op te pikken na een blessure, zeker als hij niet continu kan voetballen. “Een spier moet je trainen”, aldus Kompany. “Je moet ze wapenen. Terug sterker maken. Speel ik niet regelmatig, dan loop ik makkelijker kwaaltjes op.”

Het is een vicieuze cirkel, waar Kompany wellicht nooit meer uitgeraakt. In deze voorbereiding verteerde hij de intensiteit nochtans goed, tot zaterdagmiddag. Een grote domper, niet enkel voor Kompany, maar ook voor het team, dat niet dik loopt qua voortrekkers en met Kompany zijn meest ervaren en kwaliteitsvolle verdediger verliest.

