Colassin (19) langer bij Anderlecht? Gesprekken gaan de goede richting uit

15 juli 2020

04u00 0 Anderlecht Geen loze slogan. Anderlecht voert constructieve gesprekken met Antoine Colassin (19) over een contractverlenging. Hij moet een vaste waarde worden.

“Als ik doe wat moet, hoor ik bij de beste spelers van België”, zei Kemar Roofe vorige week. En tóch houdt men er intern bij ­Anderlecht rekening mee dat ­Antoine Colassin de nummer één in de ­pikorde van de centrum­spitsen wordt. Het jeugdproduct past immers meer dan Roofe ­binnen de filosofie van Vincent Kompany – jong, dynamisch en doelgericht – terwijl Nany Dimata na meer dan een jaar blessureleed een vraagteken blijft. Dimata speelde zijn laatste officiële ­wedstrijd in ­februari 2019.

Omdat Colassin een stevige kanshebber op een basisplaats is, vindt Anderlecht het niet meer dan ­correct om zijn contract (dat nu loopt tot 2022) open te breken en – weliswaar voorzichtig – op te waarderen. Drie weken geleden vertelde CEO Karel Van Eetvelt reeds dat de onderhandelingen liepen. Die gaan de goeie richting uit, zo werd ons rond de speler ­bevestigd: “Antoine wil zich graag verder ontwikkelen bij ­Anderlecht.” Een ommekeer lijkt weinig waarschijnlijk.

Debuut met doelpunt

Colassin kende vorig seizoen een stormachtige start. Nadat hij op stage gecharmeerd had, ­debuteerde hij tegen Club met een doelpunt. Ook tegen AA Gent en Moeskroen stond Colassin op het scorebord, hoewel hij toen al last aan de enkel had. In februari ging de aanvaller onder het mes. In de voorbereiding was reeds merkbaar dat hij helemaal ­hersteld is: Colassin geeft blijkbaar de beste indruk van de drie spitsen.

Als Colassin effectief verlengt, dan is hij reeds de derde jongere die RSCA deze zomer vastlegt. Eerder tekende Marco Kana (17) tot 2023, Killian Sardella (18) is tot 2025 aan paars-wit gebonden. Het mag duidelijk zijn: Anderlecht blijft inzetten op de jeugd.

Sportmanager Peter Verbeke wil overigens niet alleen behouden wat goed is, maar hij probeert ook de kern te versterken. Anderlecht officialiseerde gisteren de nieuwe uitleenbeurt van Derrick Luckassen (25) van PSV, zonder aankoopoptie. Op linksachter is er een akkoord in de maak met ­Bogdan Mykhaylichenko (23). ­Behoudens een verrassing komt de verdediger over van Zorya ­Luhansk. Mykhaylichenko heet een bijter te zijn – zijn kaartenlast is hoog –, met een goeie voorzet. Onder meer Shakhtar Donetsk en Dinamo Kiev wilden hem ook, hij is vooralsnog geen A-inter­national.

Het valt wel af te wachten wanneer Mykhaylichenko in Anderlecht arriveert. Oekraïne ligt namelijk niet in de Europese Unie, wat het complex maakt om een visum voor de speler te krijgen. Het is een probleem dat Racing Genk herkent: het tracht al weken om zijn Colombiaanse aanwinst Daniel Munoz in België te krijgen, voorlopig zonder succes.

