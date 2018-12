Cocu niet langer topkandidaat bij Anderlecht NVK/MJR

31 december 2018

Phillip Cocu is niet langer de topkandidaat om trainer te worden van Anderlecht. De Nederlander is duur (naar verluidt vroeg hij 4 miljoen euro per jaar) en staat na zijn vroege ontslag bij Fenerbahçe niet te springen om meteen weer aan de slag te gaan bij een club in crisis. Sportieve baas Michael Verschueren en zijn nieuwe technisch directeur Frank Arnesen zoeken de komende dagen verder naar een opvolger van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck. In het ideale scenario staat die coach al voor de groep wanneer Anderlecht op 7 januari op stage vertrekt naar Spanje. Karim Belhocine is voorlopig T1 ad interim.