Cobbaut: “Zolang het mathematisch mogelijk is, blijven we strijden” Redactie

16 februari 2020

00u49 0

Een pijnlijke nederlaag voor Anderlecht op het veld van KV Mechelen. In de strijd om play-off 1 verloor paars-wit de match die het niet mocht verliezen. “We werden na de rust een beetje achteruitgedrukt”, zei Elias Cobbaut achteraf. “Het vlotte gewoon niet. Play-off 1? Zolang mathematisch alles mogelijk is... Ik weet dat dat een cliché is, maar we gaan er zeker blijven voor strijden. Volgende week moeten we winnen.”