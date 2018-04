Cobbaut verlaat zijn jeugdliefde KV Mechelen: "Ik heb van mijn hart een steen gemaakt" Frank Dekeyser en Pieter-Jan Calcoen

26 april 2018

08u42 0 Anderlecht Het gaat snel bij Anderlecht. Na Makarenko en Abazaj rondde paars-wit gisteren de transfer van Elias Cobbaut (20) af. Jong, Belgisch en polyvalent. "Er gaat een nieuwe wereld voor mij open."

"Het RSCA-bestuur wil voor midden juni klaar zijn met 80% van het huiswerk voor volgend seizoen, met de juiste mix van talent en ervaring, van Belgische en internationale spelers en van blijvers en nieuwkomers."

De tweet van het officiële Anderlecht-kanaal om 17u36 gisteravond is er eentje die kan tellen. Een statement, opnieuw een sneer richting Herman Van Holsbeeck. Of zo kan het alleszins geïnterpreteerd worden. Om die woorden kracht bij te zetten, rondde paars-wit gisteren de transfer af van Elias Cobbaut. De polyvalente verdediger - hij kan zowel op links als centraal uitgespeeld worden - komt voor meer dan 3 miljoen euro - + 500.000 euro aan bonussen - over van KV Mechelen en tekende een contract voor vijf seizoenen.

