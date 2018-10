Cobbaut nu al elf weken buiten strijd: herstel bemoeilijkt door... brandwonde Pieter-Jan Calcoen

23 oktober 2018

06u07

Bron: BRUZZ, eigen berichtgeving 0 Anderlecht Zes weken. Zo lang zou Elias Cobbaut (20) out zijn. Inmiddels revalideert de Anderlecht-pion elf weken, een brandwonde bemoeilijkte zijn herstel.

Het ging misschien te goed. Elias Cobbauts start bij Anderlecht was geweldig, tot het op speeldag drie misliep. De linkerflank blesseerde zich in het slot van de wedstrijd tegen Charleroi aan de rechterenkel. Onderzoek wees uit dat de ligamenten minstens gedeeltelijk gescheurd raakten, Cobbaut zou binnen de zes weken opnieuw aan voetballen toekomen. Maar zes werd acht, acht werd tien... Deels omdat de eerste behandeling niet verliep zoals het hoort.

Zoals regelmatig gebeurt, werd er in het ziekenhuis meteen ijs op Cobbauts enkel gelegd om de eerste zwelling te doen afnemen. Dat ging evenwel fout. “Waardoor Elias een kleine brandwonde opliep”, aldus Alain De Nil, makelaar van Cobbaut, in een reactie bij BRUZZ. “En dat heeft de revalidatie een beetje belemmerd.” Toen we De Nil gisteren vroegen om die uitspraken te herhalen, verwees hij ons door naar RSCA: “De club moet communiceren.”

Dat deed Anderlecht. De medische staf reageerde bij monde van perschef David Steegen: “Cobbauts herstel verloopt zoals het hoort - voorspoedig.”

Is de versie met de brandwonde dan fout? Daar wilde Anderlecht niks over kwijt, maar in de wandelgangen op Neerpede blijkt dat dat verhaal klopt. Met die nuance: dat was niet de hoofdreden voor de vertraging, het is een complexe blessure en paars-wit viel naar verluidt weinig tot niks te verwijten.

Integendeel zelfs: het is dankzij de intensieve begeleiding vanuit Anderlecht dat voor Cobbaut stilaan opnieuw het einde van de tunnel in zicht is. Aanvankelijk had de ex-speler van Mechelen het mentaal moeilijk, maar nu is hij alweer strijdvaardig. Het helpt daarbij dat hij al individueel kan trainen.

Terug op 1 november?

Ondanks de voorspoedige signalen blijft De Nil voorzichtig over zijn poulain. Zei hij bij BRUZZ nog dat hervatten op 1 november realistisch was, dan verklaart hij nu dat het niet in te schatten is. “Het is moeilijk om er een datum op te plakken”, aldus de voormalige profspeler van onder meer RWDM, Mechelen, Cercle Brugge en AA Gent. “Dagen of weken, geen idee... Fysiek is Elias alvast in orde, hij geeft alles om snel terug te zijn. Het evolueert wel goed, hoor. Echt waar.”

Mocht 1 november effectief haalbaar zijn, dan kan Cobbaut zijn rentree vieren op speeldag dertien, thuis tegen Sporting Lokeren. Dat zou ook voor Hein Vanhaezebrouck uitstekend nieuws zijn. Met Cobbaut pakte Anderlecht het maximum van de punten tegen KV Kortrijk, KV Oostende en Charleroi. Cobbaut toonde zich tijdens die matchen ook een meerwaarde. Op de linkerflank zijn de meer wisselvallige Amuzu en Saief de alternatieven.