Cobbaut maanden out, Kompany gestopt én Luckassen niet topfit: alarmfase rood achterin bij RSCA Thomas Lissens

31 augustus 2020

06u57 0 Anderlecht Brute pech. Anderlecht kan vier maanden niet op Elias Cobbaut (enkelbreuk) rekenen. De spoeling wordt zo wel héél dun achterin. Wat nu?

Hoofd fysiotherapie Glenn Vercauteren - zoon van - wist vrijdagavond snel hoe laat het was. De wijsvingers draaiden rond elkaar richting de bank na een eerste check van clubdokter Kristof Sas. Wisselen. Elias Cobbaut was ongelukkig neergekomen na een luchtduel. Vincent Kompany gaf hem een vaderlijke tik mee op het achterhoofd, maar zag na de match het glas toch halfleeg - niet van zijn gewoonte. “Het zag er niet top uit.”

De T1 kreeg ook gelijk. Het verdict: enkelbreuk, out tot eind dit jaar (vandaag wordt bekeken of een operatie nodig is), geen Rode Duivels. Afwachten of Martínez een vervanger oproept. Voor Cobbaut is het niet de eerste blessure aan zijn rechterenkel. In zijn eerste seizoen bij paars-wit verzwikte de verdediger die enkel op het veld van Charleroi en ook toen was hij meerdere weken out, mede door complicaties.

De situatie centraal achterin bij Anderlecht is nog wat precairder geworden. RSCA verloor z’n beste verdediger al omdat die hoofdcoach werd en ziet nu ook een Rode Duivel uitvallen. Bovendien is ook Derrick Luckassen niet topfit. De Nederlander heeft al even last aan de linkerhamstring. “Ik voel het wel bij het sprinten, maar probeer het een beetje te ‘managen’ zodat ik er goed mee kan spelen”, zei hij na Oostende.

Om maar te zeggen: de interlandbreak komt niet ongelegen.

Delcroix heeft streepje voor

Opties te over om Cobbaut te vervangen heeft Kompany op dit moment niet. Sardella deed het behoorlijk aan zee. Na Mechelen ging het jeugdproduct er nochtans uit - met balverlies lag hij toen aan de basis van de 1-2. Sardella werd voorlopig vooral gebruikt als flankverdediger, maar hij is wel opgeleid voor een rol in het centrum en opteert altijd voor de voetballende optie. Dat houdt ook risico’s in. Vrijdag leed de 18-jarige een paar keer gevaarlijk balverlies.

Met Hannes Delcroix en Antonio Milic trainen ook twee linksvoetige centrale verdedigers mee, maar ze hebben allebei nog geen minuut gespeeld in de competitie. Delcroix heeft wel een streepje voor. Hij komt uit de jeugd en is technisch beter. Tijdens de voorbereiding viel hij niet uit de toon. In Marco Kana ziet de technische staf eerder een defensieve middenvelder. Dat bleek ook toen Kompany ervoor koos om Sardella in te brengen. Kana een rijtje terugtrekken en pakweg Peter Zulj inbrengen, had ook gekund.

Het vervelende voor de club is dat paars-wit eigenlijk genoeg verdedigers op de loonlijst heeft staan om de volledige G5 van een centraal duo te voorzien. Denk aan Josué Sá, Bubacarr Sanneh, Ognjen Vranjes en James Lawrence -, maar in het Lotto Park wordt al een tijdje niet meer op hen gerekend. Een permanente oplossing vinden voor hen is echter niet makkelijk. Ze verdienen goed hun brood in Brussel. Een erfenis van het vorige bewind.

Anderlecht speurt daarom naar versterking. Minimaal één nieuwe, betrouwbare verdediger is zeker geen overbodige luxe. Twee eigenlijk ook niet. Maar het budget is beperkt en RSCA zal niet overhaast te werk gaan. De volgende competitiematch volgt over twee weken. Vanavond sluit de transfermarkt een eerste keer, maar daarna hebben Peter Verbeke en co nog tijd van 8 september tot 5 oktober.

