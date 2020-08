Coachende Kompany is licentiecommissie niet ontgaan: “Een verwittigd man is er twee waard” PJC

04 augustus 2020

05u30 0

De aard van het beestje. Vincent Kompany is geblesseerd aan de adductoren, maar dat belet hem niet om zijn stempel te drukken op Anderlecht. Tijdens de oefenwedstrijden was hij vocaal erg aanwezig, zoals zaterdag tegen RWDM. Meer dan Frank Vercauteren, op papier nochtans de T1. Dat is de licentiecommissie niet ontgaan.

Vorig seizoen bestrafte ze Anderlecht al met een boete van 5.000 euro omdat Kompany in de praktijk de hoofdcoach was, terwijl hij daar niet het juiste diploma voor had. Ook vandaag houdt licentiemanager Nils Van Brantegem Kompany - nog steeds zonder de nodige documenten om trainer te zijn - in de gaten, “zoals alle andere eersteklasser”.

“De regels zijn duidelijk. Er kan maar één T1 zijn en dat is Vercauteren bij Anderlecht. En een verwittigd man is er twee waard, niet?” Mocht Kompany komend weekend actief coachen, dan komt in theorie de licentie in gevaar. Daarom is de kans groot dat Kompany op de tribune zal zitten, niet op de bank.

Lees ook:

Percy Tau gearriveerd in Brussel: Anderlecht huurt ex-Club Brugge-spits van Brighton & Hove Albion

Anderlecht strikt definitief Mykha, meer dan een notoire kaartenpakker: “Hij had ook opties in G5-competities” (+)

Geen basisplaats, geen opslag: wat is er aan de hand met Yari Verschaeren? (+)