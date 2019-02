Cijfers bewijzen: minder gebrei onder Fred Rutten PJC

10 februari 2019

08u30 0

‘t Is... anders. Statistieken tonen aan dat de accenten onder Fred Rutten in zijn eerste drie wedstrijden verschillend zijn in vergelijking met de laatste drie matchen onder Hein Vanhaezebrouck. Zo heeft Anderlecht nu gemiddeld vijf procent meer balbezit. Dit omdat paars-wit op de eigen helft minder risico neemt - liever de bal in de ploeg houden dan de opening forceren -, wat automatisch leidt tot meer passes en controle. Dat juicht Rutten toe: als je de bal hebt, kun je geen tegendoelpunt incasseren, redeneert hij.

Desondanks blijft RSCA defensief kwetsbaar - over drie duels vijftien doelpogingen tegen, op dat gebied is er geen vooruitgang merkbaar -, maar dat is in eerste instantie te wijten aan individuele fouten, waar ook Vanhaezebrouck mee te maken had. Eenmaal rond de zestien van de tegenstander is paars-wit dezer dagen directer: met Rutten liggen de doelpogingen dubbel zo hoog. Geen eindeloos gebrei meer dus, maar wel trappen zodra dat kan - iets waar Rutten op training fel op hamert.

Qua voorzetten genoten de supporters meer met Hein, die telkens voor een formatie met breed blijvende flanken koos, terwijl Rutten opteert voor vleugelaanvallers die regelmatig naar binnen snijden. Voorin genieten de creatieve pionnen overigens meer vrijheid, met meer dribbels tot gevolg. Vanhaezebrouck verkoos gevaar te creëren via ‘het systeem’.

Laatste 3 matchen onder Vanhaezebrouck - Eerste 3 matchen onder Rutten

Doelpogingen: 11,3 - 14,7

Doelpogingen vanuit de zestien: 5,3 - 10,4

Schoten op doel tegen: 5 - 5

Balcontacten in de zestien tegenstander: 20,7 - 21

Voorzetten: 12,3 - 11,7

Voorzetten aangekomen: 4 - 1,7

Dribbels: 13,7 - 15,7

Succesvolle dribbels : 6 - 8

Duels gewonnen: 56,3 - 56

Hoekschoppen: 3,6 - 4

Vrije trappen: 20,6 - 17,6