Chinese transfer Santini moet Anderlecht aan centen voor spits helpen PJC

26 juli 2019

07u01 0 Jupiler Pro League Afscheid van zestien competitiedoelpunten. Chinese bronnen melden dat Ivan Santini (30) op een zucht van een transfer naar de Chinese eerste klasse staat.

Het nieuws dat de Anderlechtaanvaller op weg is naar Azië, werd ons door zijn entourage bevestigd - het zou om Jiangsu Suning FC gaan. Santini moet wel nog een akkoord vinden met de Chinezen, in tegenstelling tot Anderlecht, dat meer dan twee miljoen euro kan cashen. Mocht het effectief tot een deal op alle niveaus komen, dan verliest paars-wit weliswaar een altijd scorende negen, maar int het wel centen die het kan gebruiken om een spits aan te trekken die wél in de filosofie van Vincent Kompany past - minder statisch en beter in het samenspel. Op dit moment zit RSCA financieel krap om nieuwkomers te halen, terwijl een extra aanvaller een must is. Kiese Thelin en Dimata zijn out, wellicht moet middenvelder Pieter Gerkens tegen KV Oostende depanneren.

Santini kwam één jaar geleden van Caen naar Anderlecht, op aandringen van toenmalig coach Hein Vanhaezebrouck. Paars-wit betaalde drie miljoen euro voor de Kroaat. Na een vliegende start viel hij grotendeels stil, de harten van de fans veroverde hij nooit.