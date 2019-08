Chadli voorgesteld bij Anderlecht: “Neen, ik weet niet wie er allemaal in de spits rondloopt bij pakweg Gent” DMM

13 augustus 2019

14u54 0 Belgisch voetbal Nacer Chadli speelt dit seizoen voor het eerst in z’n carrière op Belgische velden na een nieuwe transferstunt van Anderlecht. De 56-voudige Rode Duivel werd vandaag voorgesteld bij paars-wit. “Ik wil vooral presteren”

Amper speelminuten in de voorbije twee seizoenen, maar toch wordt de komst van Nacer Chadli naar Anderlecht als een transfer van formaat gezien. De 30-jarige Rode Duivel wordt voor één jaar gehuurd van Monaco. Chadli zelf gaf vandaag tekst en uitleg bij zijn overgang op de persvoorstelling.

“Er zijn hier veel jonge jongens, maar er is kwaliteit”, opende Chadli. “Ik heb nu twee keer meegetraind en kon dat al vaststellen. Ook de match tegen STVV heb ik gezien. We speelden goed in die wedstrijd, maar konden helaas niet scoren.”

“Mijn bedoeling is om de jonge spelers mee te coachen op het veld, maar ook ernaast als het moet. De voorbije twee dagen is me dat goed gelukt, maar ik vind onze jonge spelers kalm en intelligent overkomen. Ze willen luisteren. Het belangrijkste voor ons is om ze een goeie omkadering te bieden en hen de weg te tonen die ze moeten volgen. De wil om elke match te winnen ook. Dat is de way of Anderlecht. ”

Over zijn persoonlijke ambities vertelde Chadli het volgende: “Het belangrijkste voor mij is om mentaal en fysiek fit te zijn en hier een heel jaar te presteren. Aan het eind van het seizoen zullen we dan wel zien. Ik wil hier vertrouwen op doen. Dat zal goed zijn voor mij én voor Anderlecht.”

Kwam er tot slot nog de vraag hoe goed Chadli de competitie kent. Weet hij bijvoorbeeld wie de trainer is van Charleroi of in de spits rondloopt bij AA Gent. “Oei, neen dat weet ik niet”, vertelde Chadli eerlijk. “Ik volgde tot nu toe vooral de resultaten op LiveScore. Kijken wie wint en wie niet.”