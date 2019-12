Exclusief voor abonnees Chadli voor het eerst tegenover zijn jeugdclub Standard: “Mochten de fans me zondag uitfluiten, dan is dat maar zo” Pieter-Jan Calcoen

13 december 2019

04u00 0 Anderlecht Te gast in eigen stad. Geboren Luikenaar Nacer Chadli (30) wil met Anderlecht op Standard eindelijk nog eens winnen. “Ik heb geen schrik.”

Het is een antwoord dat wij nooit zouden geven, mochten we profvoetballer zijn. “Een match op Standard is één zoals alle andere”, beweert Nacer Chadli. Uit uitgerekend zijn mond klinkt het des te vreemder: Chadli zat tot zijn zestiende bij de Rouches, is ereburger van de stad Luik en zal zondag voor het eerst in competitieverband – en met zijn hele familie op de tribune – op Sclessin spelen. Maar kijk, ’t is dus niet zo speciaal...

