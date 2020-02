Chadli traint weer mee, Anderlecht zonder spits tegen Eupen? Redactie

21 februari 2020

15u03 0 Anderlecht Nacer Chadli heeft weer meegetraind bij Anderlecht. Ook Yari Verschaeren trainde met de groep, maar is nog niet speelklaar. RSCA hoopt dit weekend Cobbaut en Joveljic te recupereren. Dat vertelde coach Franky Vercauteren op zijn persbabbel.

Elias Cobbaut en Dejan Joveljic trainden een hele week niet mee bij paars-wit. Joveljic verstuikte zijn enkel, terwijl Cobbaut met een geblokkeerde heup kampte. Morgen bekijkt de medische staf of ze zondag kunnen spelen tegen Eupen. Met naast Joveljic ook nog Roofe buiten strijd, is de spoeling voorin dun. “We kijken daarvoor naar jongens als Amuzu, Bakkali, Pjaca... Dat zijn eerder alternatieven dan echt profielen waar we naar op zoek zijn”, vertelt Vercauteren.

Yari Verschaeren is weer fit, maar voelt zich nog niet 100%. Kan Verschaeren een stimulans zijn voor Anderlecht in deze moeilijke periode? “Alle beschikbare spelers zijn momenteel een troef. Ergens kwam deze blessure voor Yari op een goed moment. Hij had weinig gerust voor dit seizoen, dus misschien kan hij nu mentaal en fysiek fris herbeginnen. Ik verwacht dat hij hongerig zal zijn.”

Franky Vercauteren vroeg na de nederlaag op Mechelen afgelopen weekend om een reactie van zijn groep. Welke signalen ving hij deze week op van zijn spelers? “Positieve signalen. Maar het enige antwoord dat ik wil zien, is dat van zondag.”