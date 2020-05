Chadli onderhoudt conditie... al tennissend Redactie

08 mei 2020

De Belgische competitie zit er na de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei op, maar stilzitten doet Nacer Chadli allerminst. De 30-jarige Rode Duivel onderhoudt individueel zijn conditie en waagde zich aan een potje tennis in het sport- en recreatiepark De Motten in Tongeren. Incognito was hij niet, want in een trainingsoutfit van de nationale ploeg testte hij zowel z’n backhand als forehand.