CEO Van Eetvelt over maatregelen bij Anderlecht: “Het gaat eerder over een bedrag met zes nullen dan met vijf”

23 maart 2020

14u50

Bron: Eigen berichtgeving 14 Corona De coronacrisis noopt tot maatregelen bij Anderlecht. Paars-wit zet vanaf morgen een groot deel van zijn medewerkers op economische werkloosheid. Ook de spelers moeten “een inspanning” leveren. “Met deze maatregelen besparen we een bedrag van eerder zes nullen dan vijf”, zegt CEO Karel Van Eetvelt in een reactie bij VTM Nieuws.

Dat het coronavirus ook de sportwereld in een wurggreep houdt, is niet nieuw. Ook onze voetbalploegen ondervinden er steeds meer de gevolgen van. Vraag dat maar in Anderlecht. De Belgische recordkampioen moet besparen en zette al onder anderen clubicoon Pär Zetterberg en Pieter Eecloo van de scouting aan de deur. En daar blijft het niet bij: een groot deel van de medewerkers wordt op economische werkloosheid gezet, de directie en de spelers zullen ook “inspanningen leveren”.

“We hadden de spelers ook technisch werkloos kunnen zetten, maar dat houdt enkele risico’s in. Daarom kiezen we ervoor dat ze tijdelijk een niet onbelangrijk deel van hun loon inleveren”, zegt Karel Van Eetvelt, de CEO van Anderlecht. “De spelers beseffen de ernst van de situatie en ik ben blij dat de solidariteit bij hen groot is. De rol van Vincent (Kompany) is hierin ook cruciaal.” Volgens Van Eetvelt bespaart Anderlecht met de maatregelen “minstens een bedrag met zes nullen”. “We kunnen geen wedstrijden met publiek spelen, waardoor we uiteraard enorme verliezen lijden. Daarom hebben we onze kostenstructuur moeten aanpassen. We hebben met ons team heel snel geschakeld.”

Volgens onze informatie vraagt Anderlecht zijn spelers om één maandloon te laten vallen. Een akkoord is nabij, maar er is niks getekend. “De gesprekken met de spelers zijn inderdaad vergevorderd, en ik heb er een goed oog in dat we die ook snel positief zullen kunnen afronden”, zegt Van Eetvelt nog.

Zulte Waregem en Standard achterna

De Belgische voetbalcompetitie ligt al zeker tot 1 mei stil. Van alle profclubs uit 1A en 1B heeft voorlopig enkel Virton beslist om ook z’n spelers op de sociale zekerheid te zetten. Zulte Waregem en Standard overwegen dan weer ernstig om terug te grijpen naar de regeling van technische werkloosheid voor hun staf. Verschillende ploegen uit de rechterkolom van 1A bekijken daarnaast ook de mogelijkheid om hun niet-sportieve personeel tijdelijk op de sociale zekerheid te zetten

Al zijn er ook clubs die financieel sterk genoeg staan om de keuze voor technische werkloosheid op z’n minst nog voor hen uit te schuiven. Sven Jaecques, sportief manager van Antwerp: “Elke ploeg gaat volgend jaar en de jaren erna voelen wat ze nu uitgeven zonder inkomsten te hebben. Maar wij gaan wél proberen om elke euro waar iemand recht op heeft ook te geven. Technische werkloosheid is dus niet aan de orde bij ons en we gaan dat ook proberen zo lang mogelijk uit te stellen.”

