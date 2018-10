Camps: “Het was bijna aandoenlijk hoe Anderlecht zichzelf uit de wedstrijd speelde” Hugo Camps

26 oktober 2018

Ook Anderlecht kon er in Europa geen Belgisch avondje van maken. Het bleef steken op een gelijkspel tegen Fenerbahçe. De Turken scoorden na geklungel van paars-wit dat op een 2-0 voorsprong was gekomen.

Het was bijna aandoenlijk hoe Anderlecht zichzelf uit de wedstrijd speelde. RSCA had meesterschap over de eerste helft, maar gaf het knullig weg. Persoonlijke fouten (van Gerkens) zijn geen excuus. Paars-wit was te slap in de duels en te lui in de omschakeling. Net nu het in Zakaria Bakkali weer iets van een publieksspeler had ontdekt. Eindelijk een embryo van een charismatisch goudhaantje.

