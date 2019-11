Camera’s volgen Vincent Kompany voor lucratieve documentaire over zijn terugkeer naar Anderlecht PJC

05 november 2019

06u01 20 RSC Anderlecht Anderlecht zou zot zijn het niet te doen. Paars-wit werkt aan een reeks of documentaire over de ­terugkeer van Vincent Kompany. De opbrengsten gaan deels naar Kompany zelf, al kan het zijn dat dit geld naar een goed doel gaat.

Een “Netflixserie”, zo wordt het op Neerpede omschreven. Maar evengoed kan het een documentaire ­worden — alle opties liggen open. Sinds Vincent Kompany opnieuw bij Anderlecht is, volgt een cameraploeg elke beweging van de Rode Duivel. Dat gaat ver: er wordt gefilmd in de kleedkamer, waar Kompany speecht, maar evengoed op de bus, het trainingsveld en in de revalidatieruimte. Alles wat Kompany dezer dagen onderneemt, is blijkbaar interessant ­genoeg om in beeld te brengen — nu al is er overvloed aan stuff. Het zegt veel over de status die de speler-manager binnen de club geniet.

Coördinator van de ganse onderneming, waarvan niet geweten is wanneer ze ‘af’ moet zijn, is Klaus Gaublomme. Dat hoeft niet te verbazen: Gaublomme is een ­zakenpartner van Kompany — de twee stampten destijds samen Bonka Cirkus uit de grond, het bedrijf dat het programma ‘Iedereen Duivel’ in aanloop naar het WK 2014 produceerde — en een creatieve duizendpoot. Hij heeft een achtergrond in de muziek- en tv-wereld. De laatste weken was Gaublomme regelmatig op Anderlecht, zelfs in een trainingspak van de club, vaak in de nabijheid van Kompany.

Kassa

Wat Anderlecht onderscheidt van bijvoorbeeld Club Brugge, dat vorig seizoen in de play-offs ook exclusieve beelden achter de schermen maakte, is dat het zijn product wil vermarkten. Paars-wit wil geld verdienen aan Kompany. Hoeveel RSCA investeert en wat het wil cashen, is niet duidelijk, maar het is wel zo dat ook Kompany langs de kassa kan passeren. Dat valt te verklaren door zijn portret- en beeldrechten. Op Anderlecht valt te horen dat het niet zeker is dat Kompany die centen zal opeisen. Het is een denkpiste om het geld weg te schenken aan een goed doel, maar in se is over dat luik nog geen concrete beslissing genomen

Nog dit: er is zeker een markt voor dergelijke projecten. Gelijkaardige initiatieven van Manchester City en Tottenham brachten naar verluidt zo’n tien miljoen euro op. Al hebben die clubs natuurlijk een veel grotere uitstraling en economische waarde dan Anderlecht.