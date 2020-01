Brusselse burgemeester verdedigt mandaat bij Anderlecht: “De club aanmoedigen om meer contact te hebben met Brusselse jeugd” Redactie

28 januari 2020

06u21

Bron: Belga 0 Anderlecht De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) wil zijn mandaat als onafhankelijke en onbetaalde bestuurder bij Anderlecht gebruiken om de club aan te moedigen zich meer te wenden tot de Brusselse wijken en de Brusselse jeugd. Dat zei hij gisteravond.

Close kreeg van oppositieleden David Weytsman (MR), Bianca Debaets (cdH-CD&V) en Mathias Vanden Borre (N-VA) in de Brusselse gemeenteraad vragen over zijn beslissing om lid te worden van de raad van bestuur van de Royal Sporting Club Anderlecht.

De oppositie vreest belangenvermenging, buitensporige cumulatie van functies en een twijfelachtige benadering op ethisch niveau, die verdeeldheid veroorzaakt, zelfs in de meerderheid. Eerste schepen Benoît Hellings (Ecolo) zei onlangs nog dat de beslissing van Close niet strookt met de ethische richtlijnen van het meerderheidsakkoord.

"Als je me vraagt of ik Anderlecht wil aanmoedigen om naar de Brusselse wijken te trekken en meer contact te hebben met de Brusselse jeugd, dan is mijn antwoord zonder voorbehoud ja", zei Close. Hij voegde daaraan toe dat het gaat om een onbetaald mandaat en dat zijn aanwezigheid daardoor beperkt zou blijven tot vier of vijf vergaderingen per jaar. Close verduidelijkte dat hij geen voordeel haalt uit de positie en zijn abonnement in de tribune blijft betalen.

