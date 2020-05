Brussels burgemeester Close, lid van Raad van Bestuur Anderlecht: “Investering Kompany is heel belangrijk” KDW/GVS

29 mei 2020

Anderlecht Brussels burgemeester Philippe Close (PS), onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van Anderlecht, is opgetogen met het engagement van Vincent Kompany. "Hij is een kind van Brussel. Zijn investering is het allerbelangrijkste", vertelt hij aan VTM Nieuws.

Philippe Close (PS) woonde de plechtigheid van het Heizeldrama, vandaag 35 jaar geleden, bij. De Brusselse burgemeester is sinds januari onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van Anderlecht. Hoe kijkt hij naar de nieuwe verschuivingen? “Marc Coucke speelde een belangrijke rol, maar Wouter (Vandenhaute) en Karel (Van Eetvelt) zijn een echt duo. Maar het belangrijkste voor mij is de rol van Vincent Kompany. Hij is een kind van Brussel en investeert nu in Anderlecht.”

Close over de herdenking van het Heizeldrama



