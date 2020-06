Brief aan Juventus is verstuurd: Anderlecht licht optie op Pjaca niet PJC

21 juni 2020

13u13 5 Anderlecht De teller blijft op 158 minuten in paars en wit staan. Anderlecht heeft Juventus laten weten dat het de optie voor een extra huurjaar op Marko Pjaca (25) niet zal lichten. Hij keert terug naar Italië.

Een onvergetelijke indruk heeft Marko Pjaca niet nagelaten in Anderlecht. In slechts vier wedstrijden kwam de Kroatische WK-finalist in actie, één keer scoorde hij: tegen Eupen (6-1). Te weinig om de nieuwe bazen te overtuigen hem aan boord te houden. Michael Verschueren had eind januari een optie op een extra jaar huur afgedwongen bij Juventus - en hij deed telkens uitschijnen dat RSCA die sowieso zou lichten -, maar dat gebeurt nu dus niet. Anderlecht heeft Juventus een brief gestuurd om te zeggen dat Pjaca niet in Brussel kan blijven. Te veel risicopatiënt.

Pjaca kwam met enorme adelbrieven bij Anderlecht. Hij stond met Kroatië in de WK-finale, Juventus had in 2016 23 miljoen euro voor hem betaald, maar door blessureleed stokte zijn carrière. Bij Anderlecht wilde hij een doorstart nemen, dat lukte niet, met een vertrek door de achterdeur als gevolg.