Bosnische media in rep en roer: “Vranjes bedreigde bekende zangeres met de dood” PJC

15 januari 2019

06u35 0

‘Het schandaal van de eeuw’, zo klinkt het in Bosnische en Servische media. Jelena Karleusa, een bekende zangeres in de Balkan en vrouw van voetballer Dusko Tosic, beweert dat Anderlechtverdediger Ognjen Vranjes haar met de dood bedreigd heeft. Vranjes heeft interesse in Karleusa en stuurde haar een foto met betraande ogen om te bewijzen dat hij haar mist, maar nadat al zijn pogingen hun effect misten, werd hij blijkbaar agressief. Karleusa postte op haar officiële Facebookpagina niet alleen een verbale afrekening, ook een ‘dick pic’ (beeld van een penis) die ze van Vranjes toegezonden kreeg, deelde ze met haar volgers. In de clan-Vranjes wilde niemand reageren. De speler is officieel ziek en miste daardoor de stage met RSCA.