Bornauw: “Ik móest niet weg, maar dit is beter voor mijn ontwikkeling” PJC

07 augustus 2019

08u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht “Gemengde gevoelens”, heeft Sebastiaan Bornauw (20). Blij met zijn transfer naar FC Köln, maar tegelijk triest omdat hij “de club van zijn hart” verlaat.

‘De Belgische Tarzan’, noemde het Duitse Bild Bornauw, toen hij gisterochtend in Keulen arriveerde voor zijn medische testen. Die verliepen zonder problemen, de jeugdinternational tekende in de namiddag tot en met 2024. Köln, waar ook Birger Verstraete speelt, betaalt volgens onze informatie ruim acht miljoen euro, plus 25 procent op de doorverkoop. De onderhandelingen waren al twee weken aan de gang. In eerste instantie wilde Köln huren, Michael Verschueren vond dat geen optie. Een definitieve exit aan de juiste voorwaarden was dat wel.

Voor Bornauw komt met de transfer een einde aan tien jaar in paars en wit. “En net daarom heb ik de voorbije dagen lang getwijfeld”, aldus de verdediger. “Per slot van rekening blijft Anderlecht de ploeg van mijn hart. Die club heeft me gevormd, als speler en als persoon. Ik zal Anderlecht altijd dankbaar zijn. Had ik er tien jaar gespeeld, ik zou ook gelukkig geweest zijn, maar... (zwijgt even) Dit is een geweldige opportuniteit. Köln wilde me echt.”

Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Sebastiaan #Bornauw! 🔴⚪ Der belgische U21-Nationalspieler wechselt vom RSC Anderlecht zum #effzeh und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. 👇 https://t.co/EWmipxnS5N 1. FC Köln(@ fckoeln) link

“Ik moest niet weg”

Stond Bornauw bij de Duitse promovendus bovenaan de lijst, dan was hij bij RSCA, door de komst van speler-manager Kompany en Sandler, wel gezakt in de hiërarchie centraal achterin. “Ik wilde gerust de strijd aangaan - die is er overal -, maar toen dit voorstel kwam... Ik kon dit niet weigeren, Köln is beter voor mijn ontwikkeling. Pas op, bij Anderlecht móest ik niet weg, hé. Ik had een perfecte verstandhouding met Kompany, hij heeft me de voorbije dagen zelfs individuele training gegeven, hoewel hij wist dat ik zou vertrekken. Hij had graag met me gewerkt.”

Eerstdaags gaat Bornauw afscheid nemen op Neerpede, nadien verhuist hij naar Noordrijn-Westfalen. “Een grote stap, aangezien ik tot dusver bij mijn ouders woonde, maar het is slechts twee uur rijden. (lacht) Ze kunnen regelmatig op bezoek komen. Ook sportief wordt het een mooie uitdaging: de concurrentie is groot, ik zal niets cadeau krijgen.”

