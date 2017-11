Bondsparket eist twee speeldagen effectieve schorsing voor Teodorczyk, die zich excuseert voor natrap Redactie

14u54 0 rv Lukasz Teodorczyk in de gebouwen van de KBVB.

Het bondsparket eist twee speeldagen effectieve schorsing, plus één match met uitstel, voor Lukasz Teodorczyk. De spits van Anderlecht verscheen vanmiddag voor de Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond voor zijn natrappen op Joseph Aidoo in het thuisduel tegen RC Genk. De Geschillencommissie doet later vandaag uitspraak. Als het de gevraagde sanctie van het Bondsparket bevestigt, mist 'Teo' de wedstrijden tegen Moeskroen en KV Kortrijk.

Anderlecht hoopt dat Teodorczyk hoogstens één speeldag effectieve schorsing krijgt opgelegd. De Pool zelf bood alvast zijn verontschuldigen aan. "Ik wil me nogmaals excuseren", klonk het in gebrekkig Engels. "Het was niet mijn bedoeling om Aidoo pijn te doen." Nog dit: ref Bart Vertenten, die tijdens de zitting zijn visie op de feiten gaf, gaf toe dat hij 'Teo' eigenlijk rood had moeten geven.