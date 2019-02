Bolasie hield Anderlecht met drie goals in play-off 1-race: “Ik blijf een speler voor Premier League” Stijn Joris

28 februari 2019

06u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht In no time ontpopte ­Yannick Bolasie (29) zich tot een smaakmaker in onze competitie. De ­fameuze 43 seconden-transfer mag nu al in het categorietje voltreffers. Met zijn drie goals hield hij paars-wit eigenhandig in de top zes én de race voor play-off 1. Zijn babbel blijkt even vlot als zijn dribbel.

Doe het verhaal eens van je transfer en de stress die er heerste vlak voor middernacht toen het administratief nog helemaal in de soep dreigde te ­lopen?

«Ik zat op het oefencomplex (in Neer­pede, red.) en was eigenlijk heel ontspannen. Ik ging ervan uit dat alles ­geregeld was. Maar die documenten kwamen maar niet binnen. Toen werd iedereen toch wat nerveus en 43 seconden voor middernacht begon er iemand te roepen en was het toch nog op tijd rond. Ik maak er nu nog grapjes over met die man (Johan Plancke, red.).»

Had je hier nu niet gezeten, mocht ­Romelu Lukaku niet zo’n goede vriend van je zijn?

«Zover zou ik misschien niet gaan. Toen Anderlecht ter sprake kwam, ben ik wel meteen met hem gaan praten. Hij woonde aan de overkant van de straat. Hij zei me gelijk: ‘Ga!’. Toen wist ik dat er qua accommodaties et cetera al geen probleem zou zijn, want ‘Rom’ heeft op dat vlak wel wat standaarden. Uiteindelijk dacht ik: ‘Waarom niet?’ Ik heb ook met Mbokani en Mbemba gesproken over Anderlecht, dus het hing zeker niet alleen van ‘Rom’ af. Hij raadde me bijvoorbeeld af om naar Aston Villa te gaan en ik heb die stap toch gezet. Anderlecht was voor mij ideaal omdat ik hier kan spelen én er is druk. Ik weet dat de club nog nooit play-off 2 speelde.»

