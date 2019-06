Boezemvriend en ex-paracommando wordt persoonlijke assistent van Vincent Kompany TTV/KTH

18 juni 2019

09u20

Opvallende verschijning gisteren in Neerpede. Rodyse Munienge, jeugd- en boezemvriend van Vincent Kompany, stapte mee het veld op voor de eerste groepstraining. Munienge is een ex-paracommando die destijds in Hamburg bij Kompany introk toen die bij HSV speelde. Tegenwoordig heeft hij ook een beveiligingsfirma in Manchester. Hij wordt de persoonlijke assistent van Kompany.