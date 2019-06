Boezemvriend en ex-bodyguard wordt persoonlijke assistent van Vincent Kompany TTV/KTH

18 juni 2019

Opvallende verschijning gisteren in Neerpede. Rodyse Munienge, jeugd- en boezemvriend van Vincent Kompany, stapte mee het veld op voor de eerste groepstraining. Munienge is een voormalig bewakingsagent die destijds in Hamburg bij Kompany introk toen die bij HSV speelde. In Manchester had hij ook een beveiligingsfirma, die ondertussen werd opgedoekt. Hij wordt de persoonlijke assistent van Kompany.