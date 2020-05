Boeckx mag blijven bij Anderlecht als keeperstrainer PJC/VH

18 mei 2020

06u30 1 Anderlecht Als voetballer heeft Frank Boeckx (33) afgedaan bij RSC Anderlecht. Zijn contract loopt af op 30 juni, maar toch deed de Brusselse club hem een nieuw voorstel. Als keeperstrainer dan. Nu nog een akkoord bereiken.

13 december 2018. Zo lang is het al geleden dat Frank Boeckx nog eens tussen de palen stond bij Anderlecht. De reservekeeper is al lang op de sukkel met z’n rug. En hij wordt straks 34 - voldoende argumenten om het aflopende contract van Boeckx niet te verlengen. Maar de doelman uit Leuven is graag gezien op Neerpede. Toffe pee.

Anderlecht wil hem wel houden, maar dan in een andere functie. Boeckx kluste, tot algemene tevredenheid, al bij als keeperstrainer bij de beloften. Dat takenpakket wil paars-wit wel uitbreiden, naar de jeugd en U21 toe - op Davy Roef en Mile Svilar na kan het veel beter met de doorstroming van jonge talenten naar het eerste elftal.

Nog geen deal

Boeckx heeft oren naar dat voorstel, maar hij vraagt natuurlijk loon naar werken terwijl Anderlecht krap bij kas zit. Het financieel puzzelstukje past voorlopig niet. Bij beide partijen valt evenwel te horen dat ze uitgaan van een akkoord. Mocht er toch nog een club opdagen die Boeckx een beter bod doet, dan valt niet uit te sluiten dat hij daar op ingaat.

Als het tot een deal komt met RSCA, dan sluit Boeckx een bewogen carrière als doelman af die hem van STVV naar AA Gent, Antwerp en Anderlecht bracht. Nooit was hij de onbetwiste titularis. AA Gent schoof hem in januari 2014 na zes jaar aan de kant. Na zes maanden zonder job haalde Antwerp hem binnen, maar bij de Great Old verging het hem niet veel beter. Hij kreeg geen loon en geen nieuw contract, Boeckx dacht aan stoppen en aan een wereldreis.

Tot Anderlecht hem in augustus 2015 een contract van één jaar gaf. Zijn rol was duidelijk, zei Besnik Hasi zonder omwegen: derde doelman. Na het vertrek van Silvio Proto schoof Boeckx op in de pikorde en na een serie missers van Davy Roef werd hij in november 2016 plots eerste keuze van trainer René Weiler. De keeper met het bierbuikje beschaamde dat vertrouwen niet: Boeckx hield 13 keer de nul in 24 competitiematchen én had zo een belangrijk aandeel in de 34ste en laatste landstitel van Anderlecht.

Samen met Andy Najar en Adrien Trebel is hij de enige speler van toen die nu nog op Neerpede rondloopt. Najars dagen zijn geteld, Trebel willen ze kwijt, alleen Boeckx houdt stand. Wie laatst lacht, best lacht.

Lees ook:

Kompany over de knotsgekke manier waarop hij in 2012 titel pakte met City: “Een van de meest verwarrende momenten uit mijn leven”

Anderlecht neemt afscheid van keeperstrainer De Jong