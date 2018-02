Blijft Matz Sels ondanks crisis langer bij Anderlecht? “Ik sta open voor een gesprek met Coucke om te blijven" Van Newcastle gehuurde doelman Matz Sels houdt zich staande temidden malaise Bart Fieremans

23 februari 2018

08u00 0 Anderlecht De (extra) sportieve crisis zorgt voor veel deining bij Anderlecht, al kan Matz Sels zich niet veel verwijten: hij houdt zich als doelman staande met meer dan solide prestaties. De huurling van Newcastle kijkt uit naar de komst van Marc Coucke - zijn directe toekomst hangt er wellicht van af.

Anderlecht beleeft zowat zijn grootste crisis ooit. Hoe beleef jij de moeilijke weken, Matz?

“Ik zit nog niet zo lang bij Anderlecht, maar het was inderdaad al hectisch. Dat is eigen aan Anderlecht als de resultaten tegenvallen. Hier telt maar één ding: kampioen spelen – logisch voor een club die al 34 titels hebt. En drie op vijftien punten uit de laatste vijf speeldagen is onvoldoende voor een club als Anderlecht.”

Leg eens de vinger op de wonde: is het een gebrek aan kwaliteit, een mentaal probleem of bestuurlijke instabiliteit?

“We hebben het excuus dat we met veel geschorste en geblesseerde spelers kregen af te rekenen. Dan zijn we geconfronteerd met onze smalle kern. Het is fantastisch dat jonge spelers een kans krijgen bij Anderlecht – één, twee of drie man – maar geen zeven tegelijk, dat is te veel ineens. Met alle respect, want je kan die jongens niets verwijten, maar dan verlies je aan kwaliteit. Maandag speelden de beloften op Lokeren, zo waren we dinsdag maar met veertien man op training. Dan mag je toch echt spreken van een smalle kern. Het is jammer dat in de winterstop ook goeie spelers die het verschil maakten (doelt op Hanni, red) zijn weggegaan en er niet veel bijgekomen is. Voor zondag komen Adrien (Trebel) en Leander (Dendoncker, red) nu wel terug, Kums is nog twijfelachtig. Dan hebben we toch ineens weer kwaliteit erbij.”

