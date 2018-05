Bild: "Sagnol kan Vanhaezebrouck vervangen als coach Anderlecht", maar paars-wit ontkent PJC/SK/MJR/GLA

16 mei 2018

Opmerkelijke berichtgeving in Duitsland. Daar meldt 'Bild' dat Willy Sagnol (41) in de running is om Hein Vanhaezebrouck te vervangen. Volgens het Duitse medium is de Franse ex-international, tot begin dit seizoen assistent bij Bayern München, de topkandidaat om de nieuwe coach van Anderlecht te worden. Binnen paars-wit klinkt echter dat het om 'fake news' gaat. In een recent verleden lieten preses Marc Coucke en sportief manager Luc Devroe meermaals uitschijnen dat Vanhaezebrouck ook volgend seizoen de T1 van Anderlecht is. Zelfs een ontgoochelende derde plek zou daar niks aan veranderen.