Bijna was niet Kompany maar Frank De Boer trainer van paars-wit: “Anderlecht? Dat is het Belgische Inter: altijd wel iets mis” ODBS/PJC

04 juni 2019

09u11

Bron: Yahoo Sports 0 RSC Anderlecht Na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck in december vorig jaar, polste Anderlecht ook Frank De Boer als opvolger. Dat vertelt de Nederlander bij Yahoo Sports. De Boer wimpelde paars-wit vriendelijk maar kordaat af om voor MLS-club Atlanta United te kiezen.

Op de dag dat De Boer, ex-speler van Ajax en FC Barcelona, in het Amerikaanse Atlanta was om er een gesprek te hebben met bestuur van de Major Soccer League-club, belde Anderlecht. Het was halfweg december en paars-wit modderde na het vertrek van HVH aan met Belhocine als interim-coach. Gewezen speler Carlos Bocanegra, de technisch directeur van Atlanta, kwam Frank De Boer in Atlanta oppikken. Plots ging zijn telefoon. Anderlecht aan de lijn. Of hij er niet de nieuwe trainer wou worden. De Boer, papa van drie dochters: “Mijn vrouw Helen had een goed gevoel bij België en Brussel, maar ik was altijd toch geneigd om meer voor het Amerikaanse avontuur te gaan. Tenslotte is Anderlecht ook een beetje het Inter van België: er is daar altijd wel iets mis. Daar had ik geen zin in." De Boer tekende in augustus 2016 een contract van drie jaar als trainer van Inter Milaan, maar werd er na amper 85 dagen en slechte resultaten al ontslagen.

Ook bij zijn volgende club een jaar later, Crystal Palace, was De Boer geen lang leven beschoren. Na amper vier matchen, waarin Palace geen punt pakte en zelfs niet scoorde. “Ik vind het niet erg in de schijnwerpers en onder druk te staan bij een grote Europese club, maar ik vind het wel belangrijk dat ik mijn ding kan doen zonder dat er iemand aan mijn poten zaagt. Daarom was Atlanta de perfecte keuze.” Op 18 december tekende De Boer er een contract van vier jaar, ondanks ‘mindere’ financiële voorwaarden, en speelde hij het voorbije seizoen meteen kampioen. Anderlecht ving ook bot bij Cocu en Bosz, om uiteindelijk voor Fred Rutten te kiezen. Die werd na amper dertien matchen alweer doorgestuurd toen paars-wit in play-off 1 een wel heel slecht figuur sloeg.

Vorige maand maakte Anderlecht de komst van Vincent Kompany als speler-trainer bekend. Vlak voor het tweeluik met de Rode Duivels, sprong hij nog even binnen op Neerpede om er onder andere met sportief directeur Michael Verschueren op de foto te gaan.