Bij Anderlecht kan je van de basis naar de bank en omgekeerd: "Verschaeren huilt niet in een hoekje" Pieter-Jan Calcoen

15 september 2020

RSC Anderlecht De besten van het moment spelen. Simpel. En zo mochten Bakkali en Vranjes opeens meedoen bij RSCA. Vraag is: is die aanpak houdbaar?

In het begin van de transferperiode heeft Anderlecht verschillende middenmoters een formulier gestuurd, met daarop de overbodige spelers. Behoorden toen tot de ongelukkigen: Zakaria Bakkali en Ognjen Vranjes. Tegen Cercle waren ze basisspelers - het kan verkeren.

Dat weten ook Antoine Colassin, Francis Amuzu en Peter Zulj. Die laatste twee begonnen op KV Mechelen als titularis, Colassin was toen invaller, maar zondag moesten ze plots op de tribune plaatsnemen. "Een sportieve keuze", verklaarde men intern. "Concurrentie, hé..." Het toont aan: onder Vincent Kompany ben je nooit zeker van je plek én mag je nooit opgeven.

Het is een insteek die evident lijkt in wat een topsportklimaat is - enkel wie op niveau presteert, wordt beloond met speelminuten - maar die onzekerheid vraagt tegelijk veel van de (erg jonge) kleedkamer. Wie blijft mentaal overeind?

Natuurlijke selectie

Hugo Broos, die Kompany in 2003 lanceerde, erkent de moeilijkheid. "Enerzijds houd je zo alle jongens betrokken - de besten van het moment spelen -, anderzijds riskeer je sommigen sowieso te verliezen. Niet iedereen kan het opbrengen elke dag te vechten als de situatie uitzichtloos lijkt. Kompany creëert zo een natuurlijke selectie: enkel de sterksten blijven finaal over.”

Kompany heeft op dat gebied ook 'geluk': de vestiaire bezit van nature uit mentale weerbaarheid, zo bewees eerder Trebel en nu ook Bakkali en Vranjes. Ook de jongeren gaan goed met de filosofie van Kompany om, zeggen insiders: "Verschaeren gaat bijvoorbeeld niet in een hoekje huilen, hij knokt terug. Met dank ook aan de individuele benadering: mannen als Nico Frutos, maar evengoed manager Peter Verbeke, doen er alles aan iedereen aan boord te houden."

Maar tóch: ze moeten het nog oppikken ook... Amuzu, Colassin en Zulj weten wat te doen.

Zij moeten beseffen: morgen kan hun wereld er helemaal anders uitzien. Op voorwaarde dat ze het hoofd niet laten hangen.

