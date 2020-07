Besparingen gaan door: Anderlecht ontslaat alle werknemers van fanshop PJC

24 juli 2020

15u04 6

De besparingsronde op Anderlecht gaat gewoon door. Nu heeft paars-wit alle medewerkers van de fanshop ontslagen. Het gaat om drie werknemers. Hoe Anderlecht zijn verkoop van de merchandising wil organiseren, is niet duidelijk. RSCA heeft de laatste maanden al veel personeelswijzigingen doorgevoerd. Het is een noodzaak, denken de nieuwe bazen, want er moet bespaard worden. (PJC)

#RSCA heeft de medewerkers van zijn fanshop allemaal ontslagen. De besparingsronde gaat voort. Zie dadelijk meer op https://t.co/gaOltY5BIF. Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

Lees ook:

Anderlecht en STVV voetballen in augustus zonder publiek in eigen huis: “400 mensen of achter gesloten deuren, dat maakt eigenlijk heel weinig verschil”



Meer over Anderlecht

RSCA

STVV

sport

sportdiscipline

voetbal