Beslissing lijkt gevallen: Anderlecht gaat niet door met Nasri PJC

20 april 2020

05u00 10 RSC Anderlecht Anderlecht rekent niet meer op Samir Nasri (32). De Franse ‘ster’ was te vaak geblesseerd en bracht sportief nauwelijks een meerwaarde, dus zal RSCA de optie in zijn aflopende contract niet lichten.

Er zijn geruchten dat Anderlecht de voorbije weken niks van Samir Nasri hoorde, maar op RSCA claimen ze dagelijks in contact te staan met de aanvallende middenvelder. Mocht dat niet het geval geweest zijn, dan nog zou Anderlecht er niet te zwaar aan tillen: aangezien Nasri sinds oktober officieel out is, recupereert de club naar verluidt het grootste deel van zijn loon via de verzekering. Volgens Franse bronnen verdient Nasri meer dan anderhalf miljoen euro bruto per jaar in België, wat niet in verhouding staat met zijn ene doelpunt in de competitie.

Nasri speelde 446 minuten in de Jupiler Pro League en 84 in de beker. In de kleedkamer had hij wel een goeie impact op de jongeren.



