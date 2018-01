Beric: "Kreeg geen eerlijke kans bij Anderlecht" Pieter-Jan Calcoen

14u26

Bron: SPOX 7 Photo News Robert Beric zat meestal op de bank bij Anderlecht. Anderlecht "Een foute keuze", noemt Robert Beric (26) zijn uitleenbeurt aan Anderlecht. Nu is de spits terug bij zijn moederclub Saint-Étienne: "Hier moet ik wel kansen krijgen."

Natrappen doet Robert Beric niet. Het zou nochtans makkelijk kunnen, want de Sloveense aanvaller kwam voor Nieuwjaar maar aan zes competitiewedstrijden bij Anderlecht. Intussen werd de huurovereenkomst tussen paars-wit en Saint-Étienne verbroken en zit Beric opnieuw in Frankrijk. "Het was de bedoeling dat ik speelminuten zou krijgen in België", aldus Beric aan SPOX. "Ik dacht dat de Jupiler Pro League op mijn lijf geschreven was, maar het verbaasde me dat ik finaal geen eerlijke kans kreeg. Ach, misschien moet je niet alles proberen te begrijpen in het leven. Bij Saint-Étienne moet ik in principe wel kansen krijgen."

In de Ligue 1 moet Beric, die binnen Neerpede steeds lof kreeg om zijn werkkracht en positieve attitude, het behoud zien te verzekeren. Saint-Étienne, dat Stefan Mitrovic van AA Gent aantrekt, staat zestiende met 20 punten uit negentien matchen. "De verschillen zijn klein", aldus Beric. De kloof met het nummer zes Nice bedraagt zeven punten, die met de degradatieplaatsen slechts twee punten. "Maar we willen naar boven kijken."

Het mag duidelijk zijn: het optimisme is Beric na een ontgoocheld halfjaar in Brussel niet kwijt. Straf.

BELGA In de topper tegen Club kreeg Beric zijn enige basisplek.